СКА забросил "Сибири" шесть шайб

СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Сибирь" – 6:2. Дублем в составе питерского клуба отметился Евгений Дадонов. СКА одержал пятую победу кряду.
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)
Голы: Дадонов - 25, 0:58 - 1:0. Окулов - 15 (Полашек, Миловзоров), 27:26 - 1:1. Кемппайнен - 11 (Артюхин), 31:23 - 1:2. Дацюк - 11, 32:05 - 2:2. Гусев - 21 (Шипачев), 32:39 - 3:2. Каблуков - 4 (бол., Ковальчук, Белов), 44:21 - 4:2. Шипачев - 19 (Дадонов, Гусев), 45:40 - 5:2. Дадонов - 26 (Гусев, Шипачев), 51:55 - 6:2.
Вратари: Коскинен - Налимов.
Штраф: 4 - 33.
Броски: 42 (17+12+13) - 22 (10+10+2).
Судьи: Белов, Сидоренко.
15 января. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.