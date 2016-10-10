СКА забросил шесть шайб минскому "Динамо"

СКА на своей площадке нанес поражение минскому "Динамо" (6:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Клуб из Санкт-Петербурга, одержав четвертую победу подряд, сохранил лидерство в Западной конференции. Бело-голубые идут на четвертом месте в турнирной таблице.

Отметим, что нападающий армейцев Вадим Шипачев отметился голом и результативной передачей и достиг отметки в 400 очков в КХЛ.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) – "Динамо" (Минск) – 6:2 (4:0, 1:1, 1:1)

Голы: Хохлачев – 3 (Белов, Дергачев), 2:44 – 1:0. Войнов – 6 (бол., Ковальчук), 8:54 – 2:0. Гусев – 9 (бол., Шипачев, Хафизуллин), 12:28 – 3:0. Дадонов – 9 (Гусев, Чудинов), 19:17 – 4:0. Каблуков – 2 (Рыков), 23:57 – 5:0. Устиненко – 1 (Комаров, Дрозд), 26:03 – 5:1. Шинкевич – 1 (Степанов, Кулаков), 58:13 – 5:2. Шипачев – 4 (Гусев), 59:50 – 6:2.

Вратари: Шестеркин – Скривенс (Карнаухов, 20:00).

Штраф: 25 – 10.

Броски: 22 (11+5+6) – 22 (7+12+3).

Судьи: Гашилов, Гусев.

10 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.