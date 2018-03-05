СКА забросил семь шайб "Северстали" во втором матче серии плей-офф

СКА уверенно обыграл "Северсталь" со четом 7:4 во втором матче серии плей-офф. Петербургский клуб ведет 2-0.

В составе череповецкого клуба дубль оформил Дмитрий Кагарлицкий, по шайбе забросили Алексей Угаров и Матей Странски. У СКА по 3 очка набрали Павел Дацюк (2+1) и Никита Гусев (2+1), также отличились Виктор Тихонов, Александр Барабанов и Илья Каблуков.

После седьмой шайбы "Северсталь" поменяла вратаря, вместе Юлиуса Гудачека на лед вышел Алексей Артамкин. Отметим, что по сравнению с первым матчем, разница по штрафным минутам небольшая – 4 у петербургской команды и 6 – у череповецкой (в первом матче: 0-24).

КХЛ

Западная конференция

1/4 финала

Второй матч

СКА (Санкт-Петербург) – "Северсталь" (Череповец) – 7:4 (1:1, 4:2, 2:1)

Голы: Кагарлицкий - 2 (Стасенко, Бумагин), 3:52 - 0:1. Дацюк - 2 (Белов, Гусев), 15:06 - 1:1. Гусев - 1 (бол., Херсли, Карпов), 23:45 - 2:1. В. Тихонов - 1 (Торесен, Войнов), 24:35 - 3:1. Кагарлицкий - 3 (Мазур, Бумагин), 26:15 - 3:2. Угаров - 1 (Карлин, Рыбин), 29:41 - 3:3. Барабанов - 1 (Гавриков, Калинин), 31:36 - 4:3. Гусев - 2 (бол., Карпов, Дацюк), 33:31 - 5:3. Дацюк - 3, 47:23 - 6:3. Каблуков - 1 (В. Тихонов, Зубарев), 51:41 - 7:3. Странски - 1 (Мерескин, Мазур), 53:16 - 7:4.

Вратари: Коскинен - Гудачек (Артамкин, 51:41).

Штраф: 4 - 6.

Броски: 38 (13+10+15) - 22 (9+6+7).

Судьи: Гусев, Кулаков.

5 марта. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

Счет в серии: 2-0