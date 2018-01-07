СКА забросил "Ладе" пять безответных шайб, Дацюк набрал 4 очка

"Лада" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ всухую уступила СКА (0:5). В составе питерской команды 4 (1+3) очка набрал Павел Дацюк. По 3 (1+2) балла на счету Ильи Ковальчука и Патрика Торесена.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Лада" (Тольятти) – СКА (Санкт-Петербург) – 0:5 (0:0, 0:2, 0:3)

Голы: Войнов – 9 (бол., Дацюк, Ковальчук), 20:35 – 0:1. Торесен – 3 (бол., Дацюк, Калинин), 29:12 – 0:2. Ковальчук – 30 (Дацюк, Торесен), 40:09 – 0:3. Карпов – 4 (Каблуков), 46:30 – 0:4. Дацюк – 8 (бол., Ковальчук, Торесен), 56:38 – 0:5.

Вратари: Лазушин – Коскинен.

Штраф: 18 – 2.

Броски: 20 (12+4+4) – 27 (8+10+9).

Судьи: Гамалей, Ержабек.

7 января. Тольятти. ЛК "Лада Арена".