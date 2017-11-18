СКА забросил "Куньлуню" 8 шайб, Ковальчук оформил хет-трик

СКА на выезде обыграл "Куньлунь" (8:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе питерских армейцев хет-триком отметился Илья Ковальчук. Первая из трех шайб стала для форварда 600-й в карьере на клубном уровне.

Для СКА эта победа стала четвертой подряд. "Куньлунь", в свою очередь, продлил серию поражений до пяти игр кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) - СКА (Санкт-Петербург) - 1:8 (0:2, 1:3, 0:3)

Голы: Барабанов - 7 (Рыков, Каблуков), 15:02 - 0:1. Прохоркин - 8 (Херсли, Гусев), 16:28 - 0:2. Йип - 6 (Макаров, Кулда), 21:54 - 1:2. Ковальчук - 21 (Калинин), 23:38 - 1:3. Гусев - 16 (Карпов), 24:42 - 1:4. Ковальчук - 22 (Шипачев, Рундблад), 35:33 - 1:5. Яковлев - 2 (Гусев, Прохоркин), 47:24 - 1:6. Гавриков - 1 (Барабанов), 56:31 - 1:7. Ковальчук - 23 (бол., Плотников, Шипачев), 57:13 - 1:8.

Вратари: Хелльберг (Скрынник, 16:28, Хелльберг, 23:38) - Коскинен.

Штраф: 12 - 6.

Броски: 29 (8+9+12) - 38 (9+12+17).

Судьи: Белов, Оленин.

18 ноября. Шанхай. Shanghai Feiyang Skating Center.