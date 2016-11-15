СКА забросил "Барысу" 9 шайб и одержал 15-ю победу кряду

СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил "Барыс" – 9:0. Четыре шайбы в этой встрече забросил нападающий Евгений Дадонов, дублем отметился Сергей Плотников, еще по голу забили Вячеслав Войнов, Никита Гусев и Илья Ковальчук. Отметим, что этот результат – вторая самая крупная сухая победа в истории КХЛ.
Подопечные Олега Знарка одержали 15-ю победу кряду. Напомним, рекордная серия, установленная "Авангардом" в сезоне-2010/11, составляет 18 победных игр подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) - "Барыс" (Астана) - 9:0 (5:0, 2:0, 2:0)
Голы: Дадонов - 13 (Шипачев, Гусев), 1:22 - 1:0. Войнов - 9 (бол.), 2:04 - 2:0. Плотников - 7 (бол., Войнов, Ковальчук), 4:20 - 3:0. Дадонов - 14 (бол., Хафизуллин, Гусев), 9:37 - 4:0. Дадонов - 15 (Шипачев, Хафизуллин), 15:48 - 5:0. Гусев - 13, 22:09 - 6:0. Плотников - 8 (Ковальчук, Шипачев), 25:06 - 7:0. Дадонов - 16 (Шипачев, Гусев), 41:56 - 8:0. Ковальчук - 20 (бол., Гусев, Шипачев), 51:53 - 9:0.
Вратари: Шестеркин - Пулен (Карлссон, 20:00).
Штраф: 6 - 30.
Броски: 33 (13+11+9) - 25 (11+6+8).
Судьи: Беляев, Раводин.
15 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
Banro
Да, СКА пора в НХЛ переезжать. И армейцам с Невы веселее станет и чемпионат КХЛ новыми красками непредсказуемости заиграет. А тут - скукота одна)))
22:49
pushgun
Да, игра ЦСКА не радует комбинациями, но результат то есть!
22:48
pushgun
Жаль, что Барыс вратаря не снял на последних секундах, а то бы 10:0 было)))))))))) История напоминает эпоху с 60-х по 90-е годы когда ЦСКА и Динамо под предлогом в армии послужить забирали всех лучших хоккеистов со всей страны и всех в чемпионате СССР обыгрывали и только в матче ЦСКА-Динамо было подобие интриги, но выигрывал почти всегда ЦСКА. Нужен потолок зарплат который нельзя нарушать, тогда чемпионат будет интересней, но бедным клубам это не поможет.
22:47
PitersS
Любуйтесь хоккеем-СКА, хоть, возвращает нас к хоккею советских времен-быстрому и комбинационному. А кому хочется примитива-смотрите ЦСКА-хорошо, Тарасов не дожил до него, теперешнего.
22:46
голос из Санкт-Петербурга
СКА в этом сезоне - что-то невероятное!!! Разница уже +95!!! Забросили больше всех 141 шайба. У ближайших преследователей ММГ и СЮ ещё и ста шайб нет - 96. Пропустили меньше всех (что для СКА ценней) 46 шайб. У ближайшей команды Торпедо НН на десять шайб больше - 56 (и на матч меньше сыграно). СКА - Суперклуб!!!
22:37