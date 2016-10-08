СКА забросил 6 безответных шайб "Йокериту"

СКА разгромил "Йокерит" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 6:0. Дублем отметился Евгений Дадонов. Армейцы вышли в лидеры "Запада", опередив ЦСКА. "Йокерит" занимает девятое место в турнирной таблице конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - "Йокерит" (Хельсинки) - 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)

Голы: Каблуков - 1 (Рыков, Кетов), 12:14 - 1:0. Дадонов - 7 (Чудинов, Гусев), 13:59 - 2:0. Тихонов - 1 (Рукавишников), 24:51 - 3:0. Войнов - 5 (Коскиранта, Барабанов), 35:47 - 4:0. Плотников - 5 (Ковальчук, Зубарев), 47:26 - 5:0. Дадонов - 8 (Хафизуллин, Гусев), 58:12 - 6:0.

Вратари: Шестеркин - Запольски.

Штраф: 13 - 66.

Броски: 44 (16+16+12) - 20 (8+6+6).

Судьи: Кубуш, Оленин.