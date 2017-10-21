СКА – "Йокериту": "15 – тоже хорошо"

СКА на своей странице в Твиттере в ироничной манере прокомментировал матч регулярного чемпионата КХЛ с "Йокеритом" (4:3 ОТ). Поблагодарив соперника за игру, петербуржцы отметили, что серия в 15 встреч без поражений – тоже хороший результат.

До этого матча "джокеры" побеждали в 15 играх. Напомним, что в текущем сезоне именно невские армейцы установили рекорд по количеству выигранных встреч кряду, который составил 20 матчей.

"Спасибо, "Йокерит". 15 это тоже хорошо", – написал СКА на свой странице в Твиттере.

СКА прервал 15-матчевую победную серию "Йокерита" //

Турнирная таблица – здесь //

Трансляция матча "Йокерит" – СКА//

Суперсерия СКА. 20 побед, 92 гола