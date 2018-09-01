СКА взял на первый выезд сезона 16-летнего вратаря

В составе СКА на первый выезд сезона значится 16-летний голкипер клубной системы Ярослав Аскаров. Вратарь впервые отправился на выезд с командой в рамках чемпионата КХЛ. Сегодня матчем "Ак Барс" - СКА стартует сезон Континентальной хоккейной лиги, начало встречи – в 17:00 по московскому времени.

Напомним, что регламент КХЛ запрещает выступление в чемпионате юниоров 2002 года рождения. Ранее в августе Аскаров в составе сборной России U18 стал бронзовым призёром Кубка Глинки/Гретцки, проходившего в Канаде.