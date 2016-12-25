СКА выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой

СКА на своем официальном сайте выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.

Сегодня утром, около 05:40 по московскому времени, военно-транспортный самолет Ту-154, вылетевший из Сочи, пропал с радаров. На борту находились более 90 человек – российские военные, артисты ансамбля имени Александрова, девять журналистов, а также восемь членов экипажа. Самолет выполнял рейс в Сирию. Позже обломки самолета были найдены в Черном море.