16:05 | ХОККЕЙ — КХЛ

СКА выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой

0
0
0

СКА на своем официальном сайте выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.

Сегодня утром, около 05:40 по московскому времени, военно-транспортный самолет Ту-154, вылетевший из Сочи, пропал с радаров. На борту находились более 90 человек – российские военные, артисты ансамбля имени Александрова, девять журналистов, а также восемь членов экипажа. Самолет выполнял рейс в Сирию. Позже обломки самолета были найдены в Черном море.

 

Дополнительная информация

https://www.ska.ru/news/view/ska-vyrazhaiet-sobolieznovaniia-2/

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ