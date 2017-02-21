18:08 | ХОККЕЙ — КХЛ

СКА выпустил видеоролик к старту плей-офф КХЛ

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СКА представил видеоролик, приуроченный к старту серии плей-офф КХЛ. Первый матч армейцев против "Витязя" состоится сегодня в 19.30 по московскому времени. Клуб из Санкт-Петербурга занял в турнирной таблице Западной конференции второе место, подмосковная команда финишировала на седьмой строчке.

В съемках ролика приняли участие нападающие Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Вадим Шипачев и защитник Вячеслав Войнов.

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