СКА выпустил видеоролик к старту плей-офф КХЛ

СКА представил видеоролик, приуроченный к старту серии плей-офф КХЛ. Первый матч армейцев против "Витязя" состоится сегодня в 19.30 по московскому времени. Клуб из Санкт-Петербурга занял в турнирной таблице Западной конференции второе место, подмосковная команда финишировала на седьмой строчке.
В съемках ролика приняли участие нападающие Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Вадим Шипачев и защитник Вячеслав Войнов.
Плей-офф. Сейчас. pic.twitter.com/Zzj870uPEk– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 21 февраля 2017 г.