СКА выкупит у "Трактора" права на Кузнецова за 150 миллионов рублей

СКА и "Трактор" произведут обмен, в результате которого права на нападающего Евгения Кузнецова в КХЛ перейдут армейцам. Взамен челябинцы получат денежную компенсацию в размере 150 миллионов рублей.

Напомним, что нападающий выступает в НХЛ с 2014 года. Контракт игрока с "Вашингтоном" истек после минувшего сезона.

- СКА заинтересован в возвращении Кузнецова в Россию под участие в Олимпийских играх, поэтому клуб договорился об обмене прав на хоккеиста с "Трактором", - приводит "Р-Спорт" слова источника, знакомого с ситуацией. - Ожидается, что официально о сделке будет объявлено в ближайшие недели.

Ранее СКА совершил обмен с "Авангардом", в результате чего получил права на форварда "Торонто" Сергея Калинина.