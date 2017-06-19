12:48 | Хоккей — КХЛ

СКА выкупит у "Трактора" права на Кузнецова за 150 миллионов рублей

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СКА и "Трактор" произведут обмен, в результате которого права на нападающего Евгения Кузнецова в КХЛ перейдут армейцам. Взамен челябинцы получат денежную компенсацию в размере 150 миллионов рублей.

Напомним, что нападающий выступает в НХЛ с 2014 года. Контракт игрока с "Вашингтоном" истек после минувшего сезона.

- СКА заинтересован в возвращении Кузнецова в Россию под участие в Олимпийских играх, поэтому клуб договорился об обмене прав на хоккеиста с "Трактором", - приводит "Р-Спорт" слова источника, знакомого с ситуацией. - Ожидается, что официально о сделке будет объявлено в ближайшие недели.

Ранее СКА совершил обмен с "Авангардом", в результате чего получил права на форварда "Торонто" Сергея Калинина.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170619/1121908760.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Джон....Сильвер

Когда эти твари газпромовские подавятся уже? Это что, развитие хоккея в стране???

13:28

Джин_SM(v3)

Только жесткий потолок может не дать рухнуть хоккею в регионах.

13:13

inspire

150 лямов за теоретическую возможность ... почему то мне кажется это не сильно доходная инвестиция ...

13:02