СКА выкупит у "Трактора" права на Кузнецова за 150 миллионов рублей

СКА и "Трактор" произведут обмен, в результате которого права на нападающего Евгения Кузнецова в КХЛ перейдут армейцам. Взамен челябинцы получат денежную компенсацию в размере 150 миллионов рублей.
Напомним, что нападающий выступает в НХЛ с 2014 года. Контракт игрока с "Вашингтоном" истек после минувшего сезона.
- СКА заинтересован в возвращении Кузнецова в Россию под участие в Олимпийских играх, поэтому клуб договорился об обмене прав на хоккеиста с "Трактором", - приводит "Р-Спорт" слова источника, знакомого с ситуацией. - Ожидается, что официально о сделке будет объявлено в ближайшие недели.
Ранее СКА совершил обмен с "Авангардом", в результате чего получил права на форварда "Торонто" Сергея Калинина.
Дополнительная информация
- КХЛ
- Трактор
- Авангард Омск
- СКА СПб
- Вашингтон Кэпиталз
- Торонто Мэйпл Ливз
- НХЛ
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Сергей Калинин
Джон....Сильвер
Когда эти твари газпромовские подавятся уже? Это что, развитие хоккея в стране???
13:28
Джин_SM(v3)
Только жесткий потолок может не дать рухнуть хоккею в регионах.
13:13
inspire
150 лямов за теоретическую возможность ... почему то мне кажется это не сильно доходная инвестиция ...
13:02