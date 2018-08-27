СКА выиграл все матчи турнира Пучкова

СКА стал победителем турнира имени Пучкова. Армейцы в заключительном туре победили "Йокерит" (4:2). Ранее они обыграли "Куньлунь" (4:1), "Авангард" (4:2) и "Сочи" (2:0).

В 2015 и 2017 году СКА также выиграл турнир, а в 2014 и 2016-м его победителем стал "Йокерит".

В текущем межсезонье петербургский клуб выиграл все предсезонные матчи.

Турнир имени Н.Г. Пучкова

СКА (Санкт-Петербург) - "Йокерит" (Хельсинки) - 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)

Голы: Анттила - 1, 6:04 - 0:1. В. Тихонов - 2 (Зуб), 9:55 - 1:1. Н. Йенсен - 3 (бол., Плэтт, Маннинен), 16:39 - 1:2. Гусев - 2 (Дацюк, Токранов), 28:09 - 2:2. В. Тихонов - 3 (Каблуков), 39:30 - 3:2. Каблуков - 3 (п.в.), 59:04 - 4:2.

Вратари: Хелльберг (9:48 - 10:05) - Калныньш (58:22 - 59:04, 59:25).

Судьи: Васильев, Кулев.

27 августа. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.