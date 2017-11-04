СКА выиграл у "Торпедо" в серии буллитов

СКА одержал победу над "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:4 в серии буллитов. В составе хозяев дубль сделал Вячеслав Войнов, еще по шайбе забросили Ярно Коскиранта и Никита Гусев. У гостей дважды отличился Егор Дугин. Юрий Сергиенко и Денис Паршин сделали по одному результативному броску.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - "Торпедо" НН (Нижний Новгород) - 5:4 Б (2:1, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Дугин - 5 (Баранцев, Даугавиньш), 1:47 - 0:1. Коскиранта - 3 (Войнов, Карпов), 6:46 - 1:1. Гусев - 15 (бол., Прохоркин), 9:20 - 2:1. Сергиенко - 2 (Дугин, Даугавиньш), 30:39 - 2:2. Войнов - 6 (бол., Широков), 36:28 - 3:2. Войнов - 7 (Плотников, Калинин), 41:29 - 4:2. Паршин - 7 (Галузин), 49:08 - 4:3. Дугин - 6 (Даугавиньш, Грачев), 55:50 - 4:4.

Победный буллит: Гусев.

Вратари: Шестеркин - Лисутин (Галимов, 9:20).

Штраф: 6 - 10.Броски: 42 (15+15+9+3) - 23 (5+7+10+1).

Судьи: Бондарь, Гусев.

4 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.