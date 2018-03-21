СКА - второй в списке самых посещаемых клубов Европы

Международная федерация хоккея (ИИХФ) на своем официальном сайте опубликовала статистику по средней посещаемости матчей команд, выступающих в европейских чемпионатах. Лучшим среди представителей КХЛ стал СКА, занявший второе место. В среднем на игры питерцев в сезоне-2017/18 приходило 11847 зрителей.

Первое место в этом списке занял "Берн" (16371 человек), тройку лучших замкнуло минское "Динамо" (11738). В топ-20 также вошли "Локомотив" (11-е место, 8139), "Авангард" (12, 7741) и "Спартак" (16, 7493).