СКА на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Северсталь". Шайбы в составе питерцев на счету Ильи Ковальчука, Романа Рукавишникова, Александра Барабанова и Вячеслава Войнова. 20-летний Игорь Шестеркин отразил все 26 бросков по своим воротам.

СКА одержал первую победу под руководством Петра Воробьева, который заменяет Олега Знарка. Наставник питерцев готовит сборную России к предстоящему Кубку мира-2016.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) – "Северсталь" (Череповец) – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы: Ковальчук – 4 (Тихонов, Плотников), 13:59 – 1:0. Рукавишников – 1 (Гусев), 17:38 – 2:0. Барабанов – 5 (Зубарев, Широков), 28:27 – 3:0. Войнов – 3 (бол., Гусев, Плотников), 50:17 – 4:0.

Вратари: Шестеркин (28:27 – 28:27) – Смирягин.

Штраф: 33 – 12.

Броски: 33 (13+10+10) – 26 (7+14+5).

Судьи: Ержабек, Ибатулин.

13 сентября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.