СКА всухую обыграл "Нефтехимик"

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на выезде нанес поражение "Нефтехимику" – 4:0. По шайбе забросили Патрик Херсли, Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов и Никита Гусев. Для армейцев эта победа стала девятой подряд.

СКА лидирует в таблице Западной конференции. "Нефтехимик" – одиннадцатый на "Востоке".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) – СКА (Санкт-Петербург) – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы: Херсли – 3 (бол., Шипачев, Гусев), 19:07 – 0:1. Шипачев – 12 (Дадонов, Гусев), 35:16 – 0:2. Войнов – 10 (бол., Плотников, Ковальчук), 42:07 – 0:3. Гусев – 18 (бол., Ковальчук), 55:43 – 0:4.

Вратари: Касутин – Коскинен.

Штраф: 28 – 10.

Броски: 30 (10+12+8) – 32 (13+9+10).

Судьи: Бутурлин, Щенев.

25 декабря. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".