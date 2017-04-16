18:43 | ХОККЕЙ — КХЛ

СКА впервые в истории стал чемпионом России

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В пятом матче финала плей-офф КХЛ СКА обыграл магнитогорский "Металлург" со счетом 5:3 (4-1) и во второй раз в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. Питерский клуб впервые в своей истории стал чемпионом России.

"СЭ" вел трансляцию матча "Металлург" Мг – СКА

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2017. Финал
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КОММЕНТАРИИ (9)
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Урфин Джюс

pashkovskiy a.a. Так не ваша вина. Просто регламент был переписан под СКА 2 года назад. 2 года назад чемпионом становился не обладатель КГ, а победитель регулярки(ЦСКА) Потом все вернулось на круги своя. Поправлю.. Динамо чемпион и обладатель КГ два раза, а не один. И это не считая чемпионств до КГ...

19:34

pashkovskiy a.a.

СКА - чемпион 2 раза!!!!А регулярка для Амуров,Кузней и т.д.!!!!Регламент туфта полная!!!! п.с.Если обидел болельщиков Амура и Кузни,ИЗВИНИТЕ!!!!

19:32

pashkovskiy a.a.

Папа73 pashkovskiy a.a. - По регламенту два года назад чемпионом России считался победитель регулярки, т.е., ЦСКА 19:09 ------------------------------------------------------ Получается чемпионы:Салават-2раза,Авангард-1раз,Трактор-1раз,СКА-1раз,Динамо-1раз,ЦСКА-3 раза. Интересно девки пляшут,а кубок то зачем тогда?Ради чего играют?Ради победы в регулярки или победы в кубке Гагарина??Бред какой-то!!!! п.с.СЭ,ИЗВИНИТЕ,если вас обидел!

19:23

Урфин Джюс

kaduly А что там переводить? В первый раз в истории. Чего тут непонятного?

19:16

kaduly

А можно перевести заголовок,а то чего то как то

19:14

Папа73

pashkovskiy a.a. - По регламенту два года назад чемпионом России считался победитель регулярки, т.е., ЦСКА

19:09

Урфин Джюс

Правильно! А для тех, кто в бронепоезде, - два года назад чемпионом стал ЦСКА

19:05

pashkovskiy a.a.

СЭ,это не смешно,и позорно!да еще и в такой праздник!хватит себе портить имидж до того испорченный!вы забыли считать до 2-х?)или я что-то не понимаю?

19:04

asc0002

Щто?)

18:50

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