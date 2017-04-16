СКА впервые в истории стал чемпионом России

В пятом матче финала плей-офф КХЛ СКА обыграл магнитогорский "Металлург" со счетом 5:3 (4-1) и во второй раз в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. Питерский клуб впервые в своей истории стал чемпионом России.
В пятом матче финала плей-офф КХЛ СКА обыграл магнитогорский "Металлург" со счетом 5:3 (4-1) и во второй раз в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. Питерский клуб впервые в своей истории стал чемпионом России.
Урфин Джюс
pashkovskiy a.a. Так не ваша вина. Просто регламент был переписан под СКА 2 года назад. 2 года назад чемпионом становился не обладатель КГ, а победитель регулярки(ЦСКА) Потом все вернулось на круги своя. Поправлю.. Динамо чемпион и обладатель КГ два раза, а не один. И это не считая чемпионств до КГ...
19:34
pashkovskiy a.a.
СКА - чемпион 2 раза!!!!А регулярка для Амуров,Кузней и т.д.!!!!Регламент туфта полная!!!! п.с.Если обидел болельщиков Амура и Кузни,ИЗВИНИТЕ!!!!
19:32
pashkovskiy a.a.
Папа73 pashkovskiy a.a. - По регламенту два года назад чемпионом России считался победитель регулярки, т.е., ЦСКА 19:09 ------------------------------------------------------ Получается чемпионы:Салават-2раза,Авангард-1раз,Трактор-1раз,СКА-1раз,Динамо-1раз,ЦСКА-3 раза. Интересно девки пляшут,а кубок то зачем тогда?Ради чего играют?Ради победы в регулярки или победы в кубке Гагарина??Бред какой-то!!!! п.с.СЭ,ИЗВИНИТЕ,если вас обидел!
19:23
Урфин Джюс
kaduly А что там переводить? В первый раз в истории. Чего тут непонятного?
19:16
kaduly
А можно перевести заголовок,а то чего то как то
19:14
Папа73
pashkovskiy a.a. - По регламенту два года назад чемпионом России считался победитель регулярки, т.е., ЦСКА
19:09
Урфин Джюс
Правильно! А для тех, кто в бронепоезде, - два года назад чемпионом стал ЦСКА
19:05
pashkovskiy a.a.
СЭ,это не смешно,и позорно!да еще и в такой праздник!хватит себе портить имидж до того испорченный!вы забыли считать до 2-х?)или я что-то не понимаю?
19:04
asc0002
Щто?)
18:50