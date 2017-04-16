СКА впервые в истории стал чемпионом России

В пятом матче финала плей-офф КХЛ СКА обыграл магнитогорский "Металлург" со счетом 5:3 (4-1) и во второй раз в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. Питерский клуб впервые в своей истории стал чемпионом России.

"СЭ" вел трансляцию матча "Металлург" Мг – СКА