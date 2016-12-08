СКА в серии буллитов обыграл московское "Динамо"

СКА на своем льду нанес поражение московскому "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 2:1. Матч завершился в серии буллитов.

У москвичей прервалась серия из четырех побед подряд. СКА же одержал седьмую победу кряду. Питерцы уверенно возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, набрав 98 очков, "Динамо" с 63 баллами идет шестым.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) – "ХК Динамо" (Москва) – 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Шипачев – 10 (бол., Ковальчук, Белов), 19:44 – 1:0. Федоров – 6 (Галимов, Робинсон), 49:45 – 1:1.

Победный буллит: Ковальчук.

Вратари: Шестеркин – Еременко.

Штраф: 6 – 6.

Броски: 35 (14+8+8+5) – 25 (12+2+8+3).

Судьи: Белов, Наумов.

8 декабря. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

Трансляция матча СКА - "Динамо"