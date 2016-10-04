СКА в гостях забросил "Словану" шесть шайб, Ковальчук оформил хет-трик

СКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил "Слован" - 6:0. Хет-триком в составе питерской команды отметился нападающий Илья Ковальчук.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Слован" (Братислава) - СКА (Санкт-Петербург) - 0:6 (0:1, 0:2, 0:3)
Голы: Ковальчук - 8, 0:37 - 0:1. Ковальчук - 9, 30:41 - 0:2. Коскиранта - 4 (Мозес, Хохлачев), 39:18 - 0:3. Ковальчук - 10 (Тихонов, Плотников), 40:38 - 0:4. Прохоркин - 1 (Барабанов, Рукавишников), 42:20 - 0:5. Мозес - 1 (Дадонов), 45:54 - 0:6.
Вратари: Браст - Шестеркин.
Штраф: 6 - 6.
Броски: 36 (9+12+15) - 34 (12+9+13).
Судьи: Белов, Гашилов.
4 октября. Братислава. Ondrej Nepela Arena.
mk511
Своему тренеру усатому за Кубок мира привет передал.
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