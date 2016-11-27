СКА в гостях победил "Северсталь"

СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях победил "Северсталь" со счетом 4:3. Победная шайба на счету Вадима Шипачева.

Череповецкий клуб потерпел седьмое поражение подряд. СКА сохраняет лидерство в турнирной таблице Заападной конференции. "Северсталь" – на 13-м месте.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) – СКА (Санкт-Петербург) – 3:4 (1:3, 1:0, 1:1)

Голы: Яковлев – 5 (бол., Ковальчук, Дацюк), 2:41 – 0:1. Коскиранта – 9 (Барабанов, Широков), 3:56 – 0:2. Широков – 9 (бол., Дацюк, Яковлев), 5:00 – 0:3. Трунев – 9 (Вовченко, Трубачев), 9:41 – 1:3. Монс – 6, 27:04 – 2:3. Шипачев – 9 (Гусев, Дадонов), 47:41 – 2:4. Трубачев – 4 (Вовченко, Трунев), 50:43 – 3:4.

Вратари: Коварж (Смирягин, 5:00) – Шестеркин.

Штраф: 10 – 4.

Броски: 26 (8+8+10) – 36 (13+12+11).

Судьи: Беляев, Бондарь.

27 ноября. Череповец. Ледовый дворец.