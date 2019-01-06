СКА в гостях обыграл "Йокерит"

СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл "Йокерит" со счетом 4:1. Дубль оформил Николай Прохоркин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) - СКА (Санкт-Петербург) - 1:4 (1:3, 0:1, 0:0)

Голы: Дергачев - 5 (мен.), 12:19 - 0:1. Н. Йенсен - 13 (Грант), 12:36 - 1:1. Прохоркин - 16 (бол., Гусев, Хафизуллин), 18:14 - 1:2. Прохоркин - 17 (Гусев, Якупов), 19:44 - 1:3. Барабанов - 11 (Кузьменко), 21:46 - 1:4.

Вратари: Калныньш (Запольски, 20:00) - Хелльберг.

Штраф: 10 - 12.

Броски: 27 (8+6+13) - 28 (10+12+6).

Судьи: Беляев, Гофман.6 января. Хельсинки. "Хартвалл Арена".