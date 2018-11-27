СКА в Цюрихе обыграл рижское "Динамо"

СКА победил рижское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 3:1. Голами в составе питерской команды отличились нападающие Николай Прохоркин, Александр Барабанов и Павел Дацюк.

СКА с 51 очками занимает второе место в Западной конференции. "Динамо" располагается на седьмой строчке с 30 баллами в активе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) - СКА (Санкт-Петербург) - 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Прохоркин – 12 (Токранов, Гусев), 4:33 – 0:1. Кларк – 8 (Гиллис), 38:02 – 1:1. Дацюк – 5 (Гусев, Карпов), 42:51 – 1:2. Барабанов – 9 (п.в.), 59:53 – 1:3.

Вратари: Гудлевскис (59:26 – 59:53) – Хелльберг.

Штраф: 2 – 33.

Броски: 22 (9+4+9) – 32 (11+10+11).

Судьи: Наумов, Оленин.

26 ноября. Цюрих. Hallenstadion. 4178 зрителей.