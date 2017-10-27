СКА в Братиславе разгромил "Слован" и обновил рекорд по продолжительности очковой серии

СКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил "Слован" (5:0). В составе питерцев очки набрали 12 хоккеистов. Для команды Олега Знарка, которая по-прежнему набирает очки в каждой встрече турнира, это пятая победа подряд.

Питерцы набрали очки в 28 играх подряд и пока не потерпели ни одного поражения в основное время в текущем сезоне. В сезоне-2005/06 магнитогорский "Металлург" набирал очки в 27 матчах подряд.

Для "Слована" это четвертое подряд разгромное поражение от СКА (0:6, 1:6, 1:7).

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) - СКА (Санкт-Петербург) - 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Голы: Гусев - 14 (Мальцев), 9:05 - 0:1. Широков - 13 (Калинин, Коскиранта), 14:20 - 0:2. Плотников - 7 (Ковальчук, Зубарев), 20:17 - 0:3. Войнов - 5 (бол., Гусев), 26:26 - 0:4. Рыков - 1 (Барабанов, Рукавишников), 50:11 - 0:5.

Вратари: Штепанек (Мазанец, 20:17) - Коскинен.

Штраф: 6 - 12.

Броски: 29 (3+11+15) - 36 (11+13+12).

Судьи: Оскирко, Фатеев.

27 октября. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena).