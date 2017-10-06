СКА установил новый рекорд по количеству побед в КХЛ

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА одержал победу над "Сибирью" – 3:2.

В составе петербуржцев заброшенными шайбами отличились нападающий Сергей Плотников, защитник Динар Хафизуллин и форвард Евгений Кетов.

Авторами голов в составе сибиряков стали нападающий Йонас Энлунд и Симон Энеруд. Форвард Степан Санников набрал два очка, приняв участие в атаках, завершившихся взятием ворот соперника.

Данная победа для подопечных Олега Знарка стала 19-й подряд. Таким образом, невские армейцы установили новый рекорд лиги по количеству выигранных встреч к ряду.

Ранее достижение принадлежало "Авангарду". В сезоне–2010/11 омичи выиграли 18 матчей подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)

Голы: Плотников - 3 (бол., Херсли, Гусев), 22:37 - 1:0. Хафизуллин - 2 (Широков, Мальцев), 24:22 - 2:0. Энлунд - 3 (Санников, Левицкий), 48:30 - 2:1. Кетов - 3 (Гавриков), 51:08 - 3:1. Энеруд - 4 (Игнатович, Санников), 56:53 - 3:2.

Вратари: Коскинен - Красиков (59:37).

Штраф: 8 - 22.

Броски: 34 (9+11+14) - 21 (4+11+6).

Судьи: Акузовский, Соин.

6 октября. Санкт-Петербург. "Ледовый дворец".

Турнирная таблица здесь