СКА установил новый рекорд по количеству побед в КХЛ

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА одержал победу над "Сибирью" – 3:2.
В составе петербуржцев заброшенными шайбами отличились нападающий Сергей Плотников, защитник Динар Хафизуллин и форвард Евгений Кетов.
Авторами голов в составе сибиряков стали нападающий Йонас Энлунд и Симон Энеруд. Форвард Степан Санников набрал два очка, приняв участие в атаках, завершившихся взятием ворот соперника.
Данная победа для подопечных Олега Знарка стала 19-й подряд. Таким образом, невские армейцы установили новый рекорд лиги по количеству выигранных встреч к ряду.
Ранее достижение принадлежало "Авангарду". В сезоне–2010/11 омичи выиграли 18 матчей подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)
Голы: Плотников - 3 (бол., Херсли, Гусев), 22:37 - 1:0. Хафизуллин - 2 (Широков, Мальцев), 24:22 - 2:0. Энлунд - 3 (Санников, Левицкий), 48:30 - 2:1. Кетов - 3 (Гавриков), 51:08 - 3:1. Энеруд - 4 (Игнатович, Санников), 56:53 - 3:2.
Вратари: Коскинен - Красиков (59:37).
Штраф: 8 - 22.
Броски: 34 (9+11+14) - 21 (4+11+6).
Судьи: Акузовский, Соин.
6 октября. Санкт-Петербург. "Ледовый дворец".
- Авангард Омск
- СКА СПб
- Сибирь (Хоккей)
- Динар Хафизуллин
- Евгений Кетов
- Йонас Энлунд
- Сергей Плотников
- Степан Санников
+-=0
питерским дурикам такой чемп нравится... Убивают интерес к хоккею всякие ротенберги болотные.
22:33
Tribunal Z
scorps1979 скахл сделало рекорд, могут теперь сливать. никому болотные больше не интересны==== ТЫ УВЕРЕН? Ты за всех то не говори, лучше не трепись, ты никак обиженный на жизнь. Игра СКА интересна очень многим в стране. Молодцы ребята!
22:27
scorps1979
скахл сделало рекорд, могут теперь сливать. никому болотные больше не интересны
22:24
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
щас пенсионерки набегут...
22:20
kaduly
Ну поздравляем
22:07
hrenobl68
Сибирь красавцы, дали бой Голиафу, но СКА все таки есть СКА. рабочая победа на классе и самолюбии))
22:05
asc0002
Молодцы!
22:04
Bossonn
И это правильно!
22:03