СКА установил новый рекорд плей-офф КХЛ

В текущем розыгрыше плей-офф КХЛ петербургский СКА забросил 23 шайбы в большинстве, сообщает официальный сайт армейцев. Этот результат на данный момент – рекордный в Кубке Гагарина.

Отметим, что по 22 раза отличались игроки "Локомотива" в 2009 году и "Атланта" в 2011 году. Гол форварда магнитогорского "Металлурга" Яна Коваржа стал 22-м для магнитогорцев в большинстве в этом плей-офф.

Напомним, что по итогам двух матчей финальной серии против "Магнитки" счет равный – 1:1.