12:21 | ХОККЕЙ — КХЛ

СКА установил новый рекорд плей-офф КХЛ

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В текущем розыгрыше плей-офф КХЛ петербургский СКА забросил 23 шайбы в большинстве, сообщает официальный сайт армейцев. Этот результат на данный момент – рекордный в Кубке Гагарина.

Отметим, что по 22 раза отличались игроки "Локомотива" в 2009 году и "Атланта" в 2011 году. Гол форварда магнитогорского "Металлурга" Яна Коваржа стал 22-м для магнитогорцев в большинстве в этом плей-офф.

Напомним, что по итогам двух матчей финальной серии против "Магнитки" счет равный – 1:1.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Джон....Сильвер

интересно... и как им это удалось???????

13:20

Тропическая гемангиома Мовсисяна

наверно все дело в уникальной "химии" игроков и гениальной работе тренерского штаба))) хотя нет, все дело в залежах углеводородов)))

12:34

shpasic

ну, ещё бы)

12:29

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