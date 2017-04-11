СКА установил новый рекорд плей-офф КХЛ

В текущем розыгрыше плей-офф КХЛ петербургский СКА забросил 23 шайбы в большинстве, сообщает официальный сайт армейцев. Этот результат на данный момент – рекордный в Кубке Гагарина.
Отметим, что по 22 раза отличались игроки "Локомотива" в 2009 году и "Атланта" в 2011 году. Гол форварда магнитогорского "Металлурга" Яна Коваржа стал 22-м для магнитогорцев в большинстве в этом плей-офф.
Напомним, что по итогам двух матчей финальной серии против "Магнитки" счет равный – 1:1.
Джон....Сильвер
интересно... и как им это удалось???????
13:20
Тропическая гемангиома Мовсисяна
наверно все дело в уникальной "химии" игроков и гениальной работе тренерского штаба))) хотя нет, все дело в залежах углеводородов)))
12:34
shpasic
ну, ещё бы)
12:29