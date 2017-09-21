СКА установил новый рекорд КХЛ по победам на старте сезона

СКА на выезде обыграл "Авангард" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ, установив новый рекорд по продолжительности победной серии на старте сезона. Команда Олега Знарка выиграла все 13 стартовых матчей.
Автором победной шайбы стал Давид Рундблад, также по разу отличились Сергей Калинин и Патрик Херсли. У проигравших точный бросок на счету Денниса Эверберга.
Отметим, что предыдущий рекорд также принадлежал питерским армейцам. В сезоне-2014/15 СКА выиграл 12 игр подряд. Серия клуба из Санкт-Петербурга, который тогда возглавлял Вячеслав Быков, прервалась во встрече с "Атлантом" (3:4).
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Авангард" (Омск) - СКА (Санкт-Петербург) - 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
Голы: Эверберг - 4 (Петерссон, Анелев), 9:42 - 1:0. Калинин - 3 (бол., Ковальчук, Херсли), 15:06 - 1:1. Рундблад - 1 (Широков, Калинин), 17:35 - 1:2. Херсли - 6 (бол., Дацюк), 57:27 - 1:3.
Вратари: Фурх (59:24) - Шестеркин.
Штраф: 33 - 4.
Броски: 20 (10+6+4) - 33 (11+13+9).
Судьи: Гофман, Оленин.
21 сентября. Омск. "Арена Омск".
Женек10
позорная лига, где все направлено на одну команду. смысла играть другим клубам нет. выпускали бы второй состав на матч с сосисками
19:44
Доктор Айболит
Балерину Широкова под руки уводили, а через 20 секунд уже на льду бегал, чудесный допинг колют в Питере!!!Ура Знарку,Ротенбергам!!А потом спрашивают почему люди далёкие от политики не голосуют за этот беспредел!!!Вторая лига мира?)))А в первой есть такое,что допустим Бетмен является генменеджером Питтсбурга или Чикаго?А может в Швейцарии так же у топ клубов,типа Берна?А может в Германии у Берлина,Мюнхена?
19:21
kaduly
Это лучший клуб,это Петербург .
19:17
Якут Хан
Что-то маловато ястребам штрафа дали. Надо было вообще минут так 60! выписать)))))) клоуны. Предлагаю против сосиски выпускать на протяжении матча по 4! игрока соперника. А лохам типа Гашиков еще и клюшки выдавать, хай соскам подигрывают. Все для спорта!))))
19:14
Доктор Айболит
Через минуту уже на поле был Широков....упал ..заплакал...вот вам 5+20...Жаль колхозную лигу...
19:10
Петербург
Так-то из 33 минут штрафа один 20+5... Как сказал товарищ ниже - "я худею с этого зоопарка", но применительно к комментариям. СКА - с победой и рекордной серией!
19:06
shpasic
читалось.))
19:03
Наш
Ждём следующий рекорд в КХЛ:наибольшее количество игр подряд СКА не уходит с поля без гола в регулярном чемпионате.Сейчас рекорд принадлежит Салавату(126 игр),но у СКА уже 114 таких игр. Если брать игры подряд (регулярка плюс плей-офф) рекорд уже у СКА :127 игр(сезоны 11-12,12-13,13-14 г.г.).В этой номинации, на данный момент у СКА 91 такой матч.
19:00
Якут Хан
Я худею от этого ззоопарка!))))))))))))))))))))
19:00
igogohruhru
Одна команда за счет немереного бабла всегда выигрывает. Это все, что вам надо знать о КХЛ.
18:55
Termin79
33-4 это нечто, конечно...
18:55
Помощник Президента
Молодцы! СКА с очередным рекордом!
18:45