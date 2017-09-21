СКА установил новый рекорд КХЛ по победам на старте сезона

СКА на выезде обыграл "Авангард" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ, установив новый рекорд по продолжительности победной серии на старте сезона. Команда Олега Знарка выиграла все 13 стартовых матчей.

Автором победной шайбы стал Давид Рундблад, также по разу отличились Сергей Калинин и Патрик Херсли. У проигравших точный бросок на счету Денниса Эверберга.

Отметим, что предыдущий рекорд также принадлежал питерским армейцам. В сезоне-2014/15 СКА выиграл 12 игр подряд. Серия клуба из Санкт-Петербурга, который тогда возглавлял Вячеслав Быков, прервалась во встрече с "Атлантом" (3:4).

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) - СКА (Санкт-Петербург) - 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Эверберг - 4 (Петерссон, Анелев), 9:42 - 1:0. Калинин - 3 (бол., Ковальчук, Херсли), 15:06 - 1:1. Рундблад - 1 (Широков, Калинин), 17:35 - 1:2. Херсли - 6 (бол., Дацюк), 57:27 - 1:3.

Вратари: Фурх (59:24) - Шестеркин.

Штраф: 33 - 4.

Броски: 20 (10+6+4) - 33 (11+13+9).

Судьи: Гофман, Оленин.

21 сентября. Омск. "Арена Омск".

Чертова дюжина побед. Хоть кто-то сможет обыграть СКА?