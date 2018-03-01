СКА сыграет с "Северсталью" в форме "милитари"

Игру регулярного чемпионата КХЛ против "Северстали", которая пройдет в Ледовом дворце 1 марта, СКА проведет в форме "Милитари" – темно-синем свитере с камуфляжным армейским рисунком, информирует официальный сайт питерского клуба.

Этот комплект был специально разработан в год празднования 70-летия клуба. Выбор формы на матч против череповчан обусловлен недавно отмечавшимся Днем защитника Отечества, а защитная расцветка призвана подчеркнуть армейские основы истории клуба.