19:18 | Хоккей — КХЛ

СКА стал победителем регулярного чемпионата КХЛ

3

СКА благодаря поражению ЦСКА от "Салавата Юлаева" (1:2) во второй раз в истории стал победителем регулярного чемпионата КХЛ. У обеих армейских команд осталось по 4 матча, питерцы опережают москвичей на 14 очков.

Отметим, что еще ни разу в истории КХЛ обладатель Кубка Континента не смог стать триумфатором плей-офф.

Как играли победители регулярки в плей-офф

Сезон

Победитель регулярного чемпионата

Результат в плей-офф

Кому проиграли

Обладатель Кубка Гагарина

2008/09

Салават Юлаев

Первый раунд

Авангард (1-3)

Ак Барс

2009/10

Салават Юлаев

Финал конференции

Ак Барс (2-4)

Ак Барс

2010/11

Авангард

Полуфинал конференции

Металлург Мг (3-4)

Салават Юлаев

2011/12

Трактор

Финал конференции

Авангард (1-4)

Динамо

2012/13

СКА

Финал конференции

Динамо (2-4)

Динамо

2013/14

Динамо

Первый раунд

Локомотив (3-4)

Металлург Мг

2014/15

ЦСКА

Финал конференции

СКА (3-4)

СКА

2015/16

ЦСКА

Финал

Металлург Мг (3-4)

Металлург Мг

2016/17

ЦСКА

Второй раунд

Локомотив (2-4)

СКА​
3
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

qhsub.56061

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok

20:22

shpasic

читалось.))

20:10

Helicopter

)))))))))

19:47