СКА стал победителем регулярного чемпионата КХЛ

СКА благодаря поражению ЦСКА от "Салавата Юлаева" (1:2) во второй раз в истории стал победителем регулярного чемпионата КХЛ. У обеих армейских команд осталось по 4 матча, питерцы опережают москвичей на 14 очков.

Отметим, что еще ни разу в истории КХЛ обладатель Кубка Континента не смог стать триумфатором плей-офф.

Как играли победители регулярки в плей-офф