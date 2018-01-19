СКА стал победителем регулярного чемпионата КХЛ

СКА благодаря поражению ЦСКА от "Салавата Юлаева" (1:2) во второй раз в истории стал победителем регулярного чемпионата КХЛ. У обеих армейских команд осталось по 4 матча, питерцы опережают москвичей на 14 очков.
Отметим, что еще ни разу в истории КХЛ обладатель Кубка Континента не смог стать триумфатором плей-офф.
Как играли победители регулярки в плей-офф
|
Сезон
|
Победитель регулярного чемпионата
|
Результат в плей-офф
|
Кому проиграли
|
Обладатель Кубка Гагарина
|
2008/09
|
Салават Юлаев
|
Первый раунд
|
Авангард (1-3)
|
Ак Барс
|
2009/10
|
Салават Юлаев
|
Финал конференции
|
Ак Барс (2-4)
|
Ак Барс
|
2010/11
|
Авангард
|
Полуфинал конференции
|
Металлург Мг (3-4)
|
Салават Юлаев
|
2011/12
|
Трактор
|
Финал конференции
|
Авангард (1-4)
|
Динамо
|
2012/13
|
СКА
|
Финал конференции
|
Динамо (2-4)
|
Динамо
|
2013/14
|
Динамо
|
Первый раунд
|
Локомотив (3-4)
|
Металлург Мг
|
2014/15
|
ЦСКА
|
Финал конференции
|
СКА (3-4)
|
СКА
|
2015/16
|
ЦСКА
|
Финал
|
Металлург Мг (3-4)
|
Металлург Мг
|
2016/17
|
ЦСКА
|
Второй раунд
|
Локомотив (2-4)
|
СКА
qhsub.56061
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
20:22
shpasic
читалось.))
20:10
Helicopter
)))))))))
19:47