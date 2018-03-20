СКА снова победил в Ярославле и в шаге от выхода в финал Западной конференции КХЛ

В четвертом матче 1/2 финала Западной конференции КХЛ СКА на выезде переиграл "Локомотив" со счетом 4:1. В составе питерцев дубль оформил нападающий Виктор Тихонов, а также по разу забили форварды Илья Ковальчук и Александр Барабанов.

У хозяев шайбу забросил нападающий Егор Коршков.

Счет в серии - 3-1 в пользу армейцев. Следующая игра состоится 22 марта в Санкт-Петербурге.

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Четвертый матч

"Локомотив" (Ярославль) - СКА (Санкт-Петербург) - 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)

Голы: Коршков - 1 (Черепанов), 6:41 - 1:0. Барабанов - 2 (Зубарев, Шипачев), 18:58 - 1:1. Ковальчук - 4 (Гавриков, Барабанов), 26:19 - 1:2. В. Тихонов - 2 (Торесен), 31:10 - 1:3. В. Тихонов - 3 (Торесен, Прохоркин), 34:46 - 1:4.

Вратари: Судницин - Коскинен.

Штраф: 39 - 29.

Броски: 22 (9+6+7) - 34 (11+13+10).

Судьи: Беляев, Гусев.

20 марта. Ярославль. УКРК "Арена 2000".

Счет в серии: 1-3

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