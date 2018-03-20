СКА снова победил в Ярославле и в шаге от выхода в финал Западной конференции КХЛ

В четвертом матче 1/2 финала Западной конференции КХЛ СКА на выезде переиграл "Локомотив" со счетом 4:1. В составе питерцев дубль оформил нападающий Виктор Тихонов, а также по разу забили форварды Илья Ковальчук и Александр Барабанов.
У хозяев шайбу забросил нападающий Егор Коршков.
Счет в серии - 3-1 в пользу армейцев. Следующая игра состоится 22 марта в Санкт-Петербурге.
Судьи не засчитали шайбу СКА в ворота "Локомотива" //
Почему был отменен гол СКА //
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КХЛ
Кубок Гагарина
Западная конференция
1/2 финала
Четвертый матч
"Локомотив" (Ярославль) - СКА (Санкт-Петербург) - 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)
Голы: Коршков - 1 (Черепанов), 6:41 - 1:0. Барабанов - 2 (Зубарев, Шипачев), 18:58 - 1:1. Ковальчук - 4 (Гавриков, Барабанов), 26:19 - 1:2. В. Тихонов - 2 (Торесен), 31:10 - 1:3. В. Тихонов - 3 (Торесен, Прохоркин), 34:46 - 1:4.
Вратари: Судницин - Коскинен.
Штраф: 39 - 29.
Броски: 22 (9+6+7) - 34 (11+13+10).
Судьи: Беляев, Гусев.
20 марта. Ярославль. УКРК "Арена 2000".
Счет в серии: 1-3
Dioscur
marsey Придумать ситуацию в которой бы смотрелся более жалко нельзя. Опозорился по полной. Лучше удались из СЭ. Теперь любой пост без смеха восприниматься не будет )))
22:59
marsey
поганая сосиска, везде гадят. жаль, что локо только один матч зацепил. надеюсь, в следующей игре морды остальных сосисок будут в крови
22:56
veter2001
Сейчас hrenobl68 какую-нибудь хрень опять сморозит.
22:55
Владо
Лохи - грязные вонючие свиньи!
22:53
veter2001
Diman017 Вся Россия болеет за Спартак!
22:52
Dioscur
-Может сказку на ночь раскажешь,как воспитаники клуба СКА победы для города выигрывают. Бронепоезд, а чьи воспитанники команду хотя бы в плей-офф затаскивают? Я тебе больше скажу. В Финляндии против Йокерита играло 12 молодых игроков системы СКА. А теперь назови игру КХЛ где местных было больше
22:51
Dioscur
alur66 Я понимаю, бесполезно говорить с боевым школьником. Но попробуй подумать. После силового приема твой партнер на льду. Был фол или нет, увидели судьи или нет. Какая разница? Все игроки, любой команды заступятся. И Локо тоже. А прием провел молодой Денисенко. Вот и получил от Войнова. Внимание вопрос: В чем ваши претензии?
22:48
бронепоезд
vicnick61------Может сказку на ночь раскажешь,как воспитаники клуба СКА победы для города выигрывают.
22:47
Tribunal Z
alur66 Порадовал в очередной раз ВОЙНОВ-то бабу свою избивал-сегодня в драке выбрал самого молодого и неопытного. Валите уже убогие питерские свиньи в свою НХЛ и РОТЕНБЕРГОВ с ТИМЧЕНКАМИ прихватите.Хоть нормальный чемпионат может будет. А так пока остается этих шакалов только долбить. ======== Вчера у Локомтива Максим Тальбо исподтишка подло нанёс удар Зубареву, просто так, в тот момент когда этого и не требовало. Просто подлый игрок, наиподлейший, да и лицо подлеца тоже на нём сидит как на своём месте. Так что не шиздел бы ты лучше. Проигрывать достойно не научились в Ярославле, вот и лезли в драку как бабе в задницу затычкой
22:41
vicnick61
Потёмкин, у тебя и впрямь как у квартального проблемы со здоровьем похоже. Если мерещится, перекрестись. В Ярославль уже никто не приедет до следующего сезона. Успокойся и ложись спать, в четверг глюки и желчь сойдут на нет...
22:39
romy4_84
alur66 долби стенку головой!
22:39
romy4_84
чью бабу сегодня войнов избивал?
22:38
Tribunal Z
Комментаторы смаковали драки, аж слюни летели на Матч ТВ. Я так думаю что делать такого не должны ни коим образом и эту комментаторскую шаражку надо разогнать к ядрёной фене
22:37
romy4_84
ска красавцы! локо тоже! шикарная игра. ну что москвачи судьи опять виноваты что ска вынес локо?
22:37
бронепоезд
Котовский бронепоезд. Елесин это тот гопник, что вчера шайбу через стекло выбросил? А СКА в большинстве паровозов оттрахал? 22:31----------Этот молодой хоккеист начистил морду 12-0,где хоть ваши воспитанники ?
22:37
alur66
Порадовал в очередной раз ВОЙНОВ-то бабу свою избивал-сегодня в драке выбрал самого молодого и неопытного. Валите уже убогие питерские свиньи в свою НХЛ и РОТЕНБЕРГОВ с ТИМЧЕНКАМИ прихватите.Хоть нормальный чемпионат может будет. А так пока остается этих шакалов только долбить.
22:36
Tribunal Z
Ну что ж поделать если СКА лучше играет почти во всех компонентах? У Локомотива есть желание, это похвально, но одного желания маловато. Не понравилась грязная игра с навязыванием Локомотивом драк в конце. Драться надо за что то, а не по любому поводу когда проигрываешь. Проигрывать нужно достойно, чего Локомотив не сумел сделать.
22:35
Dioscur
Neuturungal И что? До этого с Локо играло Торпедо. Там тысячи плюсов как они ненавидят Локо? Бред. В Питер всегда приезжают болелы и всегда все нормально и пива попить и поболтать. Плей-офф, матчи смерти. Так на них и смотрят. И эмоции зашкаливают. Ну что, брать автомат и идти стрелять игроков? Что за чушь? Эмоции колоссальные! Ну сегодня так. Но это значит что игроки Локо перед своими болельщиками хоть что-то пытались сделать. Проигрывают в хоккей, хоть в кулаках добавить радости. Да, как клуб, Квартальнов уничтожил Локо. Это сборище себялюбцев, которые играть не будут, только себя показывать. Но болельщики за свой клуб до конца. Поэтому приезжайте в Питер. Это нам на метро проехать, а им сутки в поезде. И это достойно уважения
22:33
Циничный
Neuturungal Dioscur; пусть лично к вам приедут самые наиприятнейшие из наиприятнейших, а именно те, кто в своих постах на чемионате, собирающих сотни (а на спортсе тысячи) плюсов, подробно рассказывают о том как сильно они ненавидят СКА и чего именно они желают нашим игрокам и тренеру. 22:24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Генетический мусор всегда ненавидит сильных и умных. Ибо они понимают свою ущербность.
22:32
Котовский
бронепоезд. Елесин это тот гопник, что вчера шайбу через стекло выбросил? А СКА в большинстве паровозов оттрахал?
22:31
бронепоезд
vicnick61--------ЧЁ такой бодрый!Приезжай в Ярославль,успокою.Ещё раз услышу про погибшую команду в таком тоне....................ну.
22:26
майор99
Квартальнова из ЦСКА выкинули за убогость хоккея, пора из Локо его гнать тряпками. Не тренер абсолютно.
22:26
Neuturungal
Dioscur; пусть лично к вам приедут самые наиприятнейшие из наиприятнейших, а именно те, кто в своих постах на чемионате, собирающих сотни (а на спортсе тысячи) плюсов, подробно рассказывают о том как сильно они ненавидят СКА и чего именно они желают нашим игрокам и тренеру.
22:24
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Локо был жалок. Квартал видимо опять сидит на сильных стимуляторах, с такой харей и очумелыми глазами только в октагоне биться. Больной одним словом. ////СКА победил на классе, показав хороший хоккей.
22:24
alenichev
Локомотив молодцы, зря вы так накинулись на них. Достойно играют, вы же не будете спорить, что условия не равные. Выжимают все из себя ребята. По поводу драк..но вы посмотрите попозже, когда их выносить начнет ЦСКА, допустим, как они себя будут вести
22:21
Dioscur
Болел Ярославля ждем в Питере. Пива попьем, поговорим. Люди наиприятнейшие!!! Причем тут драки на льду? Ребята, давайте в Питер!
22:20
Наш
Локомотив проиграл по всем статьям.Сегодня играла одна команда.Квартальнов слишком односторонний тренер,его "беги-бросай-попроще играй" здесь не работает ,а другого он предложить не может.Стычки,драки,провокации - спишем на эмоции.Ждём пятый матч!
22:19
Dioscur
Пару лет назад, были выставочные матчи команд КХЛ и НХЛ. В Питер приехали, кажется Лос-Анджелес. Они приехали играть, как обычно, выставочные матчи. Но СКА обязан был выиграть. Престиж и все такое. Выиграли. Но была грубость, молодые игроки прыгали в драки, показать себя. В НХЛ прифигели и больше таких матчей не было. Так вот этот матч мне один в один напомнил тот. Кода не можешь выиграть в хоккей, выиграй хоть в кулаках, хоть в загибе клюшке. Лишь бы твою фамилию объявили по стадиону. Это не хоккей. Жаль Локо, искренне симпатизирую и люблю эту команду. Но это не хоккей, не тренер и не команда. Точнее все по одному, нет связки.
22:16
Циничный
740 Гопники ярославля велкам в Питер.... 22:14 ----------------------------------------- Болелы Ярославля - нормальные. А вот их Локо - сборище быдла.
22:15
бронепоезд
Циничный--------Любитель сосисок?сегодня был фарш,а Саня Елесин ещё не всё сказал.
22:15