СКА скорбит по жертвам трагедии в Крыму

СКА выразил соболезнования родным и близким жертв трагедии в Керчи. По последним данным, в результате взрыва в политехническом колледже города погибло 18 человек, еще около 50 пострадали.

- Утром 17 октября в Керченском политехническом колледже произошел теракт, в результате которого погибли люди. Хоккейный клуб СКА выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, - говорится в сообщении пресс-службы.

Утром 17 октября в Керченском политехническом колледже произошел теракт, в результате которого погибли люди.



Хоккейный клуб СКА выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. pic.twitter.com/MbGNKeP02K – Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 17 октября 2018 г.

В колледже взорвалась бомба, начиненная металлическими деталями. Затем по ученикам и преподавателям был открыт огонь из ружья. В организации атаки подозревается ученик колледжа. Его личность установлена, он покончил с собой.

В Керчи объявлен режим ЧС, закрыты все учебные заведения и детские сады. В городе объявлен трехдневный траур.