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СКА сделал подарок подопечному детского хосписа

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Подопечный петербургского Детского хосписа Дима Моляр стал гостем СКА. Петербургский клуб сделал своему юному болельщику новогодний подарок. Перед последним матчем 2016 года СКА устроил Моляру экскурсию по спортивной зоне Ледового дворца, а экскурсоводами болельщика были тренер СКА Юрий Жданов и нападающий команды Александр Хохлачев, сообщает официальный сайт петербуржцев.

Моляр побывал в раздевалке команды, а после собрания встретился с главным тренером СКА Олегом Знарком, с которым обсудил состав на предстоящий матч. Также болельщик посетил саму игру с "Локомотивом" (1:2).

Дополнительная информация

https://www.ska.ru/news/view/ska-sdielal-novoghodnii-podarok-podopiechnomu-dietskogho-khospisa/

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