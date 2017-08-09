СКА - сборная России. Live, видеотрансляция

В финале хоккейного турнира Sochi Hockey Open играют олимпийская сборная России и петербуржский СКА. Начало - в 15:00 по московскому времени. Здесь вы можете посмотреть прямую трансляцию встречи.

Также "СЭ" ведет текстовую трансляцию матча.