14:55 | Хоккей — КХЛ

СКА - сборная России. Live, видеотрансляция

СКА vs. олимпийская сборная России. Фото "СЭ"
СКА vs. олимпийская сборная России. Фото "СЭ"
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В финале хоккейного турнира Sochi Hockey Open играют олимпийская сборная России и петербуржский СКА. Начало - в 15:00 по московскому времени. Здесь вы можете посмотреть прямую трансляцию встречи.

 

Также "СЭ" ведет текстовую трансляцию матча.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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fifa_guru

И чо там, один тренер на двоих?

16:50

либеральный буддист

А почему бы олимпийскому хору не сыграть со сборной Бразилии или Аргентины, а СКА не сыграть с каким-нибудь клубом из НХЛ? По крайней мере, хоть какая-то интрига была, а то просто любители собрались и попиарились на курортной публике. А хоккей-то где?

15:39

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