СКА - сборная России. Live, видеотрансляция

В финале хоккейного турнира Sochi Hockey Open играют олимпийская сборная России и петербуржский СКА. Начало - в 15:00 по московскому времени. Здесь вы можете посмотреть прямую трансляцию встречи.
Также "СЭ" ведет текстовую трансляцию матча.
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fifa_guru
И чо там, один тренер на двоих?
16:50
либеральный буддист
А почему бы олимпийскому хору не сыграть со сборной Бразилии или Аргентины, а СКА не сыграть с каким-нибудь клубом из НХЛ? По крайней мере, хоть какая-то интрига была, а то просто любители собрались и попиарились на курортной публике. А хоккей-то где?
15:39