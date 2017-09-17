СКА разгромил "Трактор" и одержал 12-ю победу подряд

СКА на своем льду разгромил "Трактор" со счетом 5:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Петербургский клуб одержал 12-ю победу в этом сезоне, команда не потерпела ни одного поражения со старта чемпионата.

Голами в этой встрече отметились Патрик Херсли, Виктор Тихонов, Илья Ковальчук, Евгений Кетов и Николай Прохоркин. Тремя голевыми передачами отметился нападающий Никита Гусев.

Отметим, что голкипер "Трактора" Василий Демченко был заменен во втором периоде после четырех пропущенных шайб. Демченко меняют по ходу встречи уже в третьем матче подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) – "Трактор" (Челябинск) – 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Голы: Ковальчук – 12 (бол., Гусев, Дацюк), 13:04 – 1:0. Кетов – 2 (Каблуков), 23:50 – 2:0. Прохоркин – 5 (Рундблад, Гусев), 26:35 – 3:0. В. Тихонов – 3 (Рукавишников, Рыков), 27:13 – 4:0. Херсли – 5 (бол., Гусев, Дацюк), 47:11 – 5:0.

Вратари: Шестеркин – Демченко (Францоуз, 27:13).

Штраф: 8 – 6.

Броски: 54 (16+15+23) – 20 (8+5+7).

Судьи: Гашилов, Оскирко.

17 сентября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.