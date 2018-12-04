СКА разгромил "Торпедо", одержав третью победу подряд

СКА с разгромным счетом победил "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 6:0. Заброшенными шайбами отметились защитник Динар Хафизуллин, а также нападающие Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Максим Карпов, Ярно Коскиранта и Алексей Бывальцев.

СКА набрал 55 очков и остался на втором месте на Западе. "Торпедо" с 40 баллами располагается на 7-й строчке на Востоке.

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СКА (Санкт-Петербург) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 6:0 (0:0, 3:0, 3:0)

Голы: Хафизуллин - 6 (Кетов, Белов), 22:18 - 1:0. Гусев - 9 (Карпов), 24:59 - 2:0. Кузьменко - 6 (Барабанов), 36:15 - 3:0. Карпов - 8 (бол., Гусев, Дацюк), 40:45 - 4:0. Коскиранта - 5 (Гусев, Карпов), 46:53 - 5:0. Бывальцев - 3 (Барабанов, Гавриков), 56:47 - 6:0.

Вратари: Шестеркин - Галимов (Костин, 46:53).

Штраф: 8 - 20.

Броски: 39 (14+14+11) - 24 (5+13+6).

Судьи: Кулаков, Щенев.

4 декабря. Санкт-Петербург. "Ледовый дворец".

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