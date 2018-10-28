СКА разгромил "Слован" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 7:0. Дублем отметился форвард Сергей Плотников.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Слован" (Братислава) - СКА (Санкт-Петербург) - 0:7 (0:1, 0:2, 0:4)
Голы: Херсли - 11 (бол., Карпов, Гусев), 7:14 - 0:1. Коскиранта - 3 (Земченок, Гусев), 32:17 - 0:2. Плотников - 4 (Дергачев), 32:46 - 0:3. Хафизуллин - 3 (Кетов, Каблуков), 40:38 - 0:4. Кузьменко - 2 (Барабанов), 46:39 - 0:5. Плотников - 5 (бол., Карпов, Гусев), 48:43 - 0:6. Ли - 1 (Кетов, Гавриков), 59:38 - 0:7.
Вратари: Штепанек - Хелльберг.
Штраф: 14 - 2.
Броски: 30 (11+12+7) - 35 (9+11+15).
Судьи: Гашилов, Соин.
28 октября. Вена. "Эрсте Банк Арена".
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