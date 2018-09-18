СКА разгромил "Северсталь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 5:0. 4 результативных передачи сделал нападающий Никита Гусев, 3 - форвард Павел Дацюк.
Хоккей
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"Северсталь" (Череповец) - СКА (Санкт-Петербург) - 0:5 (0:2, 0:3, 0:0)
Голы: Херсли - 3 (бол., Гусев, Дацюк), 1:51 - 0:1. Дергачев - 1 (Хафизуллин, Плотников), 19:14 - 0:2. Херсли - 4 (бол., Гусев, Дацюк), 23:59 - 0:3. Якупов - 2 (бол., Херсли, Гусев), 27:59 - 0:4. Якупов - 3 (Дацюк, Гусев), 39:27 - 0:5.
Вратари: Фурх - Хелльберг.
Штраф: 14 - 8.
Броски: 20 (5+5+10) - 28 (7+18+3).
Судьи: Кулаков, Ромасько.
18 сентября. Череповец. "Ледовый дворец".