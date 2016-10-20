СКА разгромил новокузнецкий "Металлург", Ковальчук забросил сотую шайбу в КХЛ

СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил в гостях новокузнецкий "Металлург" – 6:0. Отметим, что нападающий питерцев Илья Ковальчук, отличившись в этой игре, забросил сотую шайбу за команду и в лиге. 33-летний хоккеист стал выступать за СКА с сезона-2012/13.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" Нк (Новокузнецк) – СКА (Санкт-Петербург) – 0:6 (0:0, 0:5, 0:1)

Голы: Шипачев – 6 (бол., Ковальчук, Войнов), 23:53 – 0:1. Каблуков – 3, 24:12 – 0:2. Мозес – 3 (Чудинов), 30:03 – 0:3. Войнов – 7 (Гусев), 33:00 – 0:4. Дадонов – 10 (Ковальчук, Рыков), 35:00 – 0:5. Ковальчук – 14 (бол., Шипачев), 47:51 – 0:6.

Вратари: Подъяпольский (Кареев, 30:03) – Коскинен.

Штраф: 12 – 27.

Броски: 14 (4+4+6) – 48 (14+21+13).

Судьи: Гусев, Морозов.

20 октября. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.