СКА разгромил "Локомотив". Это 17-я победа подряд

СКА разгромил "Локомотив" со счетом 6:1 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе питерцев покер оформил Никита Гусев, по шайбе забросили Илья Ковальчук и Сергей Плотников. В составе хозяев отличился Владислав Картаев. Для железнодорожников это поражение стало четвертым кряду.

Отметим, что СКА в шаге от повторения рекордной серии "Авангарда", которая насчитывает 18 побед подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) - СКА (Санкт-Петербург) - 1:6 (1:2, 0:2, 0:2)

Голы: Картаев - 3 (Аверин, Апальков), 4:30 - 1:0. Гусев - 8 (Рыков, Барабанов), 16:49 - 1:1. Ковальчук - 13 (Дацюк, Войнов), 19:37 - 1:2. Гусев - 9 (Прохоркин), 21:46 - 1:3. Гусев - 10 (бол., Дацюк, Ковальчук), 38:41 - 1:4. Гусев - 11 (Зуб, Барабанов), 41:41 - 1:5. Плотников - 2 (бол., Ковальчук, Карпов), 53:34 - 1:6.

Вратари: Мурыгин (Судницин, 41:41) - Шестеркин.

Штраф: 10 - 8.

Броски: 37 (13+10+14) - 31 (12+6+13).

Судьи: Ержабек, Фатеев.

2 октября. Ярославль. УКРК Арена 2000.