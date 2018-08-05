СКА разгромил "Куньлунь" в Сочи

СКА в матче Sochi Hockey Open разгромил "Куньлунь" (5:0). В составе питерской команды отличились Наиль Якупов, Андрей Зубарев (дважды), Сергей Калинин и Ярно Коскиранта.

Sochi Hockey Open

СКА (Санкт-Петербург) – "Куньлунь" (Пекин) – 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Голы: Якупов – 1 (Токранов, Херсли), 0:34 – 1:0. Зубарев – 1 (В. Тихонов, Каблуков), 12:46 – 2:0. Калинин – 2 (Коскиранта), 35:32 – 3:0. Зубарев – 2 (Каблуков), 49:37 – 4:0. Коскиранта – 1 (бол., Карпов, Белов), 59:28 – 5:0.

Вратари: Хелльберг – Лазушин.

Судьи: Оскирко, Юдаков.

5 августа. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".​