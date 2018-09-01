СКА разгромил "Ак Барс" в первом матче нового сезона КХЛ со счетом 6:1. Казанский клуб является действующим обладателем Кубка Гагарина.
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"Ак Барс" (Казань) - СКА (Санкт-Петербург) - 1:6 (0:1, 1:2, 0:3)
Голы: Херсли - 1 (Гусев, Дацюк), 3:50 - 0:1. Яруллин - 1 (Клинкхаммер, Кара), 27:24 - 1:1. Гусев - 1 (бол., Дацюк), 29:54 - 1:2. В. Тихонов - 1 (Каблуков), 33:41 - 1:3. Каблуков - 1 (Токранов, В. Тихонов), 44:38 - 1:4. Прохоркин - 1 (Барабанов), 53:13 - 1:5. Якупов - 1 (Херсли), 57:03 - 1:6.
Вратари: Гарипов - Хелльберг.
Штраф: 16 - 2.
Броски: 13 (4+3+6) - 21 (5+9+7).
Судьи: Гофман, Оленин.
1 сентября. Казань. "Татнефть-Арена".