СКА распродал билеты на матч с "Амуром" еще в 2017 году

СКА в своем официальном Твиттере объявил об аншлаге на матч регулярного чемпионата КХЛ против "Амура". Как отмечает клуб, билеты на эту встречу были распроданы еще в прошлом году.
Напомним, что вчера петербургская команда досрочно стала победителем "регулярки", благодаря поражению ЦСКА от "Салавата Юлаева" (1:2). СКА досрочно выиграл Кубок Континента во второй раз в истории. Отметим, что еще ни разу в истории КХЛ обладатель Кубка не смог стать триумфатором плей-офф.
Билеты на эту игру закончились еще в прошлом году, поэтому всем, кто не успел ими обзавестись, помогут телеканалы 78, КХЛ HD и наш твиттер, конечно.– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 20 января 2018 г.
Болеем! #СКААМР
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