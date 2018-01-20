СКА распродал билеты на матч с "Амуром" еще в 2017 году

СКА в своем официальном Твиттере объявил об аншлаге на матч регулярного чемпионата КХЛ против "Амура". Как отмечает клуб, билеты на эту встречу были распроданы еще в прошлом году.

Напомним, что вчера петербургская команда досрочно стала победителем "регулярки", благодаря поражению ЦСКА от "Салавата Юлаева" (1:2). СКА досрочно выиграл Кубок Континента во второй раз в истории. Отметим, что еще ни разу в истории КХЛ обладатель Кубка не смог стать триумфатором плей-офф.