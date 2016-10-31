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СКА проведет сбор в Новогорске и сыграет со "Спартаком"

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Во вторник, 1 ноября, СКА отправится в Новогорск, где будет тренироваться во время перерыва на матчи сборных, информирует клубная пресс-служба. Команда отправится в Москву в 9 утра, а вернется в Петербург вечером 5 ноября. В рамках сбора СКА проведет контрольный матч со "Спартаком". Эта встреча пройдет на ледовой арене в Новогорске 5 ноября и начнется в 13.00.

Ближайшие встречи регулярного сезона СКА проведет в гостях. 9 ноября питерская команда встретится с московским "Динамо", 11 ноября сыграет с "Витязем", а 13 ноября соперником армейцев станет "Локомотив".

Дополнительная информация

https://www.ska.ru/news/view/ska-proviediet-sbor-v-novoghorskie/

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