СКА проведет сбор в Новогорске и сыграет со "Спартаком"

Во вторник, 1 ноября, СКА отправится в Новогорск, где будет тренироваться во время перерыва на матчи сборных, информирует клубная пресс-служба. Команда отправится в Москву в 9 утра, а вернется в Петербург вечером 5 ноября. В рамках сбора СКА проведет контрольный матч со "Спартаком". Эта встреча пройдет на ледовой арене в Новогорске 5 ноября и начнется в 13.00.

Ближайшие встречи регулярного сезона СКА проведет в гостях. 9 ноября питерская команда встретится с московским "Динамо", 11 ноября сыграет с "Витязем", а 13 ноября соперником армейцев станет "Локомотив".