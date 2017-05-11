СКА проведет парад в честь завоевания Кубка Гагарина 28 мая

СКА проведет парад в честь победы в Кубке Гагарина 28 мая, информирует пресс-служба невских армейцев. Празднование пройдет на Невском проспекте и Дворцовой площади.
Напомним, что СКА во второй раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина. В финале плей-офф КХЛ подопечные Олега Знарка обыграли магнитогорский "Металлург" (4-1).
Параду чемпионов - быть! 28 мая, Невский проспект и Дворцовая площадь!– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 11 мая 2017 г.
Давайте вспомним, как это было два года назад. Наши Million Voices: pic.twitter.com/DqGKAZVVLG