СКА пропустил пять шайб в Минске и потерпел третье поражение подряд

Минское "Динамо" одержало победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА со счетом 5:4. К середине второго периода белорусский клуб вел в счете 5:0 благодаря дублю Фредрика Петтерссона и голам Аарона Палушая, Андрея Степанова и Сергея Дрозда. Сократили отставание в составе гостей Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Евгений Дадонов и Егор Яковлев.

Это поражение стало для СКА третьим кряду, однако, несмотря на неудачную серию, клуб по-прежнему идет на первом месте в Западной конференции. Минчане идут на 5-й строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) – СКА (Санкт-Петербург) – 5:4 (1:0, 4:1, 0:3)

Голы: Петтерссон – 6 (Клинкхаммер), 5:24 – 1:0. Палушай – 1 (Китаров, Граборенко), 21:56 – 2:0. Петтерссон – 7 (бол., Палушай), 25:36 – 3:0. Степанов – 12, 32:26 – 4:0. Дрозд – 1 (Кулаков), 33:32 – 5:0. Ковальчук – 24 (бол., Дадонов, Шипачев), 38:35 – 5:1. Дацюк – 8 (Рукавишников), 43:04 – 5:2. Дадонов – 23 (Шипачев), 49:32 – 5:3. Яковлев – 6 (Херсли, Шипачев), 53:00 – 5:4.

Вратари: Скривенс – Коскинен (59:15).

Штраф: 16 – 22.

Броски: 25 (9+11+5) – 45 (17+13+15).

Судьи: Белов, Рогачев.