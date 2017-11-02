СКА проиграл "Спартаку", впервые в сезоне не набрав очков. В 30-м матче

СКА дома проиграл "Спартаку" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победу столичной команде принес бывший форвард питерцев Александр Дергачев.

Отметим, что красно-белые стали первыми, кто сумел обыграть СКА в основное время. Таким образом, команда Олега Знарка прервала серию из матчей с набранными очками, которая насчитывала 29 матчей.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва) - 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Голы: Хохлачев - 8 (Дергачев, Калинин), 35:11 - 0:1. В. Тихонов - 7 (Каблуков, Рыков), 35:55 - 1:1. Дергачев - 3 (Пепеляев, Осипов), 40:59 - 1:2. Трунев - 4, 54:43 - 1:3.

Вратари: Коскинен (58:05) - Беспалов.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 28 (5+11+12) - 20 (9+6+5).

Судьи: Беляев, Франо.

2 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.