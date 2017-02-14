21:44 | ХОККЕЙ — КХЛ

СКА проиграл "Спартаку" впервые с 2012 года

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В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на своем льду уступил "Спартаку" – 2:4. По шайбе у хозяев забросили Евгений Кетов и Илья Ковальчук. У красно-белых голами отметились Александр Васильев, Ярослав Дыбленко, Лукаш Радил и Виктор Бобров.

Для армейцев поражение стало вторым подряд. Команда опустилась на второе место в Западной конференции. "Спартак" одержал вторую победу в последних 14 матчах и идет 13-м на "Западе".

Отметим, что красно-белые в последний раз обыгрывали СКА 30 ноября 2012 года со счетом 6:1.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва) - 2:4 (1:2, 0:2, 1:0)

Голы: Кетов - 8 (бол., Дацюк, Яковлев), 7:25 - 1:0. Васильев - 7 (Калинин, Мирнов), 13:38 - 1:1. Дыбленко - 4 (Никонцев, Кляузов), 14:22 - 1:2. Радил - 12 (Лещенко), 23:28 - 1:3. Бобров - 7 (бол., Потапов, Бондарев), 29:50 - 1:4. Ковальчук - 30 (Белов, Дадонов), 53:46 - 2:4.

Вратари: Шестеркин (58:22) - Свенссон.

Штраф: 18 - 12.

Броски: 39 (23+11+5) - 25 (8+13+4).

Судьи: Наумов, Щенев.

14 февраля. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

Трансляция матча СКА - "Спартак"

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (15)
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A_e_Ch

От матча за версту тянет договорнячком. Есть сильные подозрения, что результат в прямой зависимости от ставок у буков.

22:19

Привет от дилетанта!

Знарковцев, мордой об лёд. Бу-га-га.

22:16

shpasic

нормально подняли у буков)) когда не нужно напрягаться ради выхода в плей-офф, можно и подзаработать, сливая всякому дну, бгг))

22:10

васятка

"На классе"(с) ахахахаха,победили "СКА", теперь чмока с друганами алкашами может не ходить в раздевалку к хоккеистам,а игрочишки могут расслабиться,а сезон,ч о сезон,нафиг этот плей офф.

22:06

red-blue tushino 77

Да, не хочет СКА, на Йокерит выходить!!!

22:02

зритель1

спартак чемпион. слив? или под нагрузкой?

21:59

foreverCSKAforever

Надо бы расформировать этот "базовый клуб", а то на Олимпиаде не то что энхаэловцы канадские нас укатают, а даже американская детвора, которая пару раз смотрела трансляции ESPN.

21:58

Thomas_Boy

Лучшая команда страны должна побеждать всегда. Вперед, Народный!

21:55

absentRUneta

не видать им КГ, ни характера ни желания даже перед своими болелами, да еще и регулярку прос...ли.

21:55

MAR24

Читалось...хорошая ставочка прошла

21:53

Петербург

Ну вот как так можно было сыграть??? После длительного перерыва, перед своими болельщиками, при полных трибунах... Печаль...

21:52

П_о_в_а_р

Читалось.

21:52

740

но заработал в тотализатор.....

21:50

740

но деньгичук заработал в тотализаторе, судя по коэффициентам....

21:48

Айртон

На классе.))

21:48

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ