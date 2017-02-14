СКА проиграл "Спартаку" впервые с 2012 года

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на своем льду уступил "Спартаку" – 2:4. По шайбе у хозяев забросили Евгений Кетов и Илья Ковальчук. У красно-белых голами отметились Александр Васильев, Ярослав Дыбленко, Лукаш Радил и Виктор Бобров.
Для армейцев поражение стало вторым подряд. Команда опустилась на второе место в Западной конференции. "Спартак" одержал вторую победу в последних 14 матчах и идет 13-м на "Западе".
Отметим, что красно-белые в последний раз обыгрывали СКА 30 ноября 2012 года со счетом 6:1.
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва) - 2:4 (1:2, 0:2, 1:0)
Голы: Кетов - 8 (бол., Дацюк, Яковлев), 7:25 - 1:0. Васильев - 7 (Калинин, Мирнов), 13:38 - 1:1. Дыбленко - 4 (Никонцев, Кляузов), 14:22 - 1:2. Радил - 12 (Лещенко), 23:28 - 1:3. Бобров - 7 (бол., Потапов, Бондарев), 29:50 - 1:4. Ковальчук - 30 (Белов, Дадонов), 53:46 - 2:4.
Вратари: Шестеркин (58:22) - Свенссон.
Штраф: 18 - 12.
Броски: 39 (23+11+5) - 25 (8+13+4).
Судьи: Наумов, Щенев.
14 февраля. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
A_e_Ch
От матча за версту тянет договорнячком. Есть сильные подозрения, что результат в прямой зависимости от ставок у буков.
22:19
Привет от дилетанта!
Знарковцев, мордой об лёд. Бу-га-га.
22:16
shpasic
нормально подняли у буков)) когда не нужно напрягаться ради выхода в плей-офф, можно и подзаработать, сливая всякому дну, бгг))
22:10
васятка
"На классе"(с) ахахахаха,победили "СКА", теперь чмока с друганами алкашами может не ходить в раздевалку к хоккеистам,а игрочишки могут расслабиться,а сезон,ч о сезон,нафиг этот плей офф.
22:06
red-blue tushino 77
Да, не хочет СКА, на Йокерит выходить!!!
22:02
зритель1
спартак чемпион. слив? или под нагрузкой?
21:59
foreverCSKAforever
Надо бы расформировать этот "базовый клуб", а то на Олимпиаде не то что энхаэловцы канадские нас укатают, а даже американская детвора, которая пару раз смотрела трансляции ESPN.
21:58
Thomas_Boy
Лучшая команда страны должна побеждать всегда. Вперед, Народный!
21:55
absentRUneta
не видать им КГ, ни характера ни желания даже перед своими болелами, да еще и регулярку прос...ли.
21:55
MAR24
Читалось...хорошая ставочка прошла
21:53
Петербург
Ну вот как так можно было сыграть??? После длительного перерыва, перед своими болельщиками, при полных трибунах... Печаль...
21:52
П_о_в_а_р
Читалось.
21:52
740
но заработал в тотализатор.....
21:50
740
но деньгичук заработал в тотализаторе, судя по коэффициентам....
21:48
Айртон
На классе.))
21:48