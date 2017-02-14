СКА проиграл "Спартаку" впервые с 2012 года

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на своем льду уступил "Спартаку" – 2:4. По шайбе у хозяев забросили Евгений Кетов и Илья Ковальчук. У красно-белых голами отметились Александр Васильев, Ярослав Дыбленко, Лукаш Радил и Виктор Бобров.

Для армейцев поражение стало вторым подряд. Команда опустилась на второе место в Западной конференции. "Спартак" одержал вторую победу в последних 14 матчах и идет 13-м на "Западе".

Отметим, что красно-белые в последний раз обыгрывали СКА 30 ноября 2012 года со счетом 6:1.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва) - 2:4 (1:2, 0:2, 1:0)

Голы: Кетов - 8 (бол., Дацюк, Яковлев), 7:25 - 1:0. Васильев - 7 (Калинин, Мирнов), 13:38 - 1:1. Дыбленко - 4 (Никонцев, Кляузов), 14:22 - 1:2. Радил - 12 (Лещенко), 23:28 - 1:3. Бобров - 7 (бол., Потапов, Бондарев), 29:50 - 1:4. Ковальчук - 30 (Белов, Дадонов), 53:46 - 2:4.

Вратари: Шестеркин (58:22) - Свенссон.

Штраф: 18 - 12.

Броски: 39 (23+11+5) - 25 (8+13+4).

Судьи: Наумов, Щенев.

14 февраля. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

Трансляция матча СКА - "Спартак"