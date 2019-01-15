СКА проиграл "Нефтехимику", ведя в счете 2:0

СКА потерпел поражение от "Нефтехимика" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 2:0. В составе победителей отличились Андрей Нестрашил, Эмиль Галимов и Павел Падакин. За петербуржцев шайбы забросили Сергей Плотников и Алексей Бывальцев.

Отметим, что СКА вел в счете 2:0, но не сумел удержать победу.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Плотников – 14 (Дацюк, Карпов), 6:01 – 1:0. Бывальцев – 4 (Кузьменко, Гавриков), 10:01 – 2:0. Нестрашил – 8, 11:39 – 2:1. Галимов – 8 (Хайруллин, Семенов), 23:48 – 2:2. Падакин – 8 (бол., Сергеев, Хайруллин), 62:06 – 2:3.

Вратари: Хелльберг – Коротаев (Ежов, 10:01).

Штраф: 4 – 10.

Броски: 28 (14+9+5+0) – 25 (4+10+7+4).

Судьи: Соин, Фатеев.

15 января. Санкт-Петербург. "Ледовый дворец".

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