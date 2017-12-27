СКА проиграл "Автомобилисту", Дацюк не реализовал буллит

СКА на выезде проиграл "Автомобилисту" (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Автором решающей шайбы стал Евгений Чесалин - в этой встрече он набрал 3 (2+1) очка. У питерцев дубль на счету Никиты Гусева.
Отметим, что на 15-й минуте игры капитан СКА Павел Дацюк не реализовал буллит.
Для лидера регулярного чемпионата это поражение стало шестым в сезоне и третьим в декабре. Уральцы, в свою очередь, выиграли третий матч подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Автомобилист" (Екатеринбург) - СКА (Санкт-Петербург) - 4:3 (0:0, 3:2, 1:1)
Голы: Попов - 1 (Кинг), 22:52 - 1:0. Чесалин - 13 (Голышев), 23:36 - 2:0. Плотников - 13 (Ковальчук), 28:40 - 2:1. Голышев - 11 (Чесалин), 35:58 - 3:1. Гусев - 19, 39:47 - 3:2. Чесалин - 14 (бол., Голышев), 54:23 - 4:2. Гусев - 20 (Плотников, Шипачев), 55:06 - 4:3.
Нереализованный буллит: Дацюк (14:02, СКА).
Вратари: Коварж - Шестеркин (58:37).
Штраф: 12 - 10.
Броски: 24 (6+9+9) - 41 (13+17+11).
Судьи: Гашилов, Раводин.
27 декабря. Екатеринбург. КРК "Уралец".
dim777.
Bossonn Мы себе хоккей заберем! __________________ Да !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Да-да-да !!!!!!!!!!!!!!!!!111
21:54
Bossonn
Джон....Сильвер. Вот, вот, завидуй нам! Мы ВСЕХ в хоккее купили!))))) Мы долго ждали и дождались! Пришло наше время! Хватит уже только Москве, Казани, Волгограду, Чехову, Киришам все выигрывать в разных видах спорта! Мы себе хоккей заберем!
21:51
foreverCSKAforever
Gast, это в Ё-бурге такие адекватные болельщики? Респект им! И Автомобилисту тоже!
21:31
gast
больные люди.. таких надо держать за стадионом..
20:54
Джон....Сильвер
Bossonn - От питерских зажратых, паразитирующих морд - это для меня даже комплимент!
20:29
Джон....Сильвер
Сквайер Треллони - Конечно, будет, никто в этом даже не сомневается! Газпром вам его еще летом купил!
20:27
Сквайер Треллони
Сборище клоунов открыто,но КГ будет в Питере,а вы все по жизни лижите сосиски)
20:17
MacPhisto
Джон....Сильвер Таки да - К такому клубу уважения не может быть априори! Самый омерзительный клуб за все наши времена! Даже к Зениту футбольному больше уважения! _________________________________________________________________Все БОМЖИ будут СОСИску!!!
20:11
Bossonn
Джон....Сильвер ты самый омерзительный персонаж на сайте.
20:09
Джон....Сильвер
Таки да - К такому клубу уважения не может быть априори! Самый омерзительный клуб за все наши времена! Даже к Зениту футбольному больше уважения!
19:53
Таки да
Вообще смотреть это невозможно - такое чувство, что все спят прямо на льду.
19:50
Таки да
> gast: болельщики кричат соси-ска?:)) ///// И ещё что-то про судью. Никакого уважения к базовому клубу сборной.
19:49
Таки да
Акелла промахнулся! Акелла промахнулся! Акелла промахнулся!
19:47
№18-49
"Автомобилист" по потерянным очкам на Востоке первый.
19:42
PvsZ
Респект Пал Валерьичу!
19:39