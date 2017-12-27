СКА проиграл "Автомобилисту", Дацюк не реализовал буллит

СКА на выезде проиграл "Автомобилисту" (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Автором решающей шайбы стал Евгений Чесалин - в этой встрече он набрал 3 (2+1) очка. У питерцев дубль на счету Никиты Гусева.

Отметим, что на 15-й минуте игры капитан СКА Павел Дацюк не реализовал буллит.

Для лидера регулярного чемпионата это поражение стало шестым в сезоне и третьим в декабре. Уральцы, в свою очередь, выиграли третий матч подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) - СКА (Санкт-Петербург) - 4:3 (0:0, 3:2, 1:1)

Голы: Попов - 1 (Кинг), 22:52 - 1:0. Чесалин - 13 (Голышев), 23:36 - 2:0. Плотников - 13 (Ковальчук), 28:40 - 2:1. Голышев - 11 (Чесалин), 35:58 - 3:1. Гусев - 19, 39:47 - 3:2. Чесалин - 14 (бол., Голышев), 54:23 - 4:2. Гусев - 20 (Плотников, Шипачев), 55:06 - 4:3.

Нереализованный буллит: Дацюк (14:02, СКА).

Вратари: Коварж - Шестеркин (58:37).

Штраф: 12 - 10.

Броски: 24 (6+9+9) - 41 (13+17+11).

Судьи: Гашилов, Раводин.

27 декабря. Екатеринбург. КРК "Уралец".