19:32 | Хоккей — КХЛ

СКА проиграл "Автомобилисту", Дацюк не реализовал буллит

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СКА на выезде проиграл "Автомобилисту" (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Автором решающей шайбы стал Евгений Чесалин - в этой встрече он набрал 3 (2+1) очка. У питерцев дубль на счету Никиты Гусева.

Отметим, что на 15-й минуте игры капитан СКА Павел Дацюк не реализовал буллит.

Для лидера регулярного чемпионата это поражение стало шестым в сезоне и третьим в декабре. Уральцы, в свою очередь, выиграли третий матч подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) - СКА (Санкт-Петербург) - 4:3 (0:0, 3:2, 1:1)

Голы: Попов - 1 (Кинг), 22:52 - 1:0. Чесалин - 13 (Голышев), 23:36 - 2:0. Плотников - 13 (Ковальчук), 28:40 - 2:1. Голышев - 11 (Чесалин), 35:58 - 3:1. Гусев - 19, 39:47 - 3:2. Чесалин - 14 (бол., Голышев), 54:23 - 4:2. Гусев - 20 (Плотников, Шипачев), 55:06 - 4:3.

Нереализованный буллит: Дацюк (14:02, СКА).

Вратари: Коварж - Шестеркин (58:37).

Штраф: 12 - 10.

Броски: 24 (6+9+9) - 41 (13+17+11).

Судьи: Гашилов, Раводин.

27 декабря. Екатеринбург. КРК "Уралец".

 

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (15)
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dim777.

Bossonn Мы себе хоккей заберем! __________________ Да !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Да-да-да !!!!!!!!!!!!!!!!!111

21:54

Bossonn

Джон....Сильвер. Вот, вот, завидуй нам! Мы ВСЕХ в хоккее купили!))))) Мы долго ждали и дождались! Пришло наше время! Хватит уже только Москве, Казани, Волгограду, Чехову, Киришам все выигрывать в разных видах спорта! Мы себе хоккей заберем!

21:51

foreverCSKAforever

Gast, это в Ё-бурге такие адекватные болельщики? Респект им! И Автомобилисту тоже!

21:31

gast

больные люди.. таких надо держать за стадионом..

20:54

Джон....Сильвер

Bossonn - От питерских зажратых, паразитирующих морд - это для меня даже комплимент!

20:29

Джон....Сильвер

Сквайер Треллони - Конечно, будет, никто в этом даже не сомневается! Газпром вам его еще летом купил!

20:27

Сквайер Треллони

Сборище клоунов открыто,но КГ будет в Питере,а вы все по жизни лижите сосиски)

20:17

MacPhisto

Джон....Сильвер Таки да - К такому клубу уважения не может быть априори! Самый омерзительный клуб за все наши времена! Даже к Зениту футбольному больше уважения! _________________________________________________________________Все БОМЖИ будут СОСИску!!!

20:11

Bossonn

Джон....Сильвер ты самый омерзительный персонаж на сайте.

20:09

Джон....Сильвер

Таки да - К такому клубу уважения не может быть априори! Самый омерзительный клуб за все наши времена! Даже к Зениту футбольному больше уважения!

19:53

Таки да

Вообще смотреть это невозможно - такое чувство, что все спят прямо на льду.

19:50

Таки да

> gast: болельщики кричат соси-ска?:)) ///// И ещё что-то про судью. Никакого уважения к базовому клубу сборной.

19:49

Таки да

Акелла промахнулся! Акелла промахнулся! Акелла промахнулся!

19:47

№18-49

"Автомобилист" по потерянным очкам на Востоке первый.

19:42

PvsZ

Респект Пал Валерьичу!

19:39