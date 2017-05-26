СКА продлил контракт с Тихоновым на один сезон

СКА на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Виктором Тихоновым. Новое соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

Тихонов выступает за СКА с 2011 года. В минувшем сезоне он провел 36 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 10 (6+4) очков. Всего Тихонов провел в лиге 295 матчей, в которых набрал 169 (92+77) очков. Ранее он по одному сезону провел в составе "Аризоны" и "Чикаго" в НХЛ.